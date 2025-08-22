Air Liquide Aktie

WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

Zukauf 22.08.2025 08:03:39

Air Liquide-Aktie: Air Liquide expandiert in Südkorea - DIG Airgas soll übernommen werden

Air Liquide-Aktie: Air Liquide expandiert in Südkorea - DIG Airgas soll übernommen werden

Der Gase-Konzern Air Liquide will den südkoreanischen Gase-Anbieter DIG Airgas übernehmen.

Mit dem bisherigen Eigentümer, einem Infrastrukturfonds der australischen Bank Macquarie, hat sich der französische Konzern dazu auf einen Unternehmenswert von 2,85 Milliarden Euro geeinigt, wie er am Freitag in Paris mitteilte. Durch den Deal baue Air Liquide die eigene Marktposition in Südkorea deutlich aus. Den Angaben zufolge soll die Übernahme in der ersten Hälfte des Jahres 2026 vollzogen werden.

DIG Airgas wurde 1979 gegründet und setzte den Angaben zufolge 2024 mit knapp 550 Mitarbeitenden umgerechnet 510 Millionen Euro um. Das Unternehmen betreibt 60 Werke sowie ein Pipeline-Netz von 220 Kilometern Länge.

/stw/jha/

PARIS (dpa-AFX)

13.08.25 Air Liquide Outperform Bernstein Research
01.08.25 Air Liquide Kaufen DZ BANK
30.07.25 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
30.07.25 Air Liquide Outperform Bernstein Research
29.07.25 Air Liquide Outperform Bernstein Research
Air Liquide S.A. 182,78 -1,14% Air Liquide S.A.

Zurückhaltung vor Powell-Rede: ATX und DAX mit kleinen Verlusten erwartet -- China-Börsen höher - Nikkei 225 gibt nach
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt dürften leichter in den letzten Handelstag der Woche gehen. Die asiatischen Indizes bewegen sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An der Wall Street kam es am Donnerstag zu leichten Abgaben.
