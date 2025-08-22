Air Liquide Aktie
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
|Zukauf
|
22.08.2025 08:03:39
Air Liquide-Aktie: Air Liquide expandiert in Südkorea - DIG Airgas soll übernommen werden
Mit dem bisherigen Eigentümer, einem Infrastrukturfonds der australischen Bank Macquarie, hat sich der französische Konzern dazu auf einen Unternehmenswert von 2,85 Milliarden Euro geeinigt, wie er am Freitag in Paris mitteilte. Durch den Deal baue Air Liquide die eigene Marktposition in Südkorea deutlich aus. Den Angaben zufolge soll die Übernahme in der ersten Hälfte des Jahres 2026 vollzogen werden.
DIG Airgas wurde 1979 gegründet und setzte den Angaben zufolge 2024 mit knapp 550 Mitarbeitenden umgerechnet 510 Millionen Euro um. Das Unternehmen betreibt 60 Werke sowie ein Pipeline-Netz von 220 Kilometern Länge.
/stw/jha/
PARIS (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu Air Liquide S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu Air Liquide S.A.mehr Analysen
|13.08.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|29.07.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|29.07.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|29.07.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.24
|Air Liquide Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.24
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.10.24
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Air Liquide S.A.
|182,78
|-1,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZurückhaltung vor Powell-Rede: ATX und DAX mit kleinen Verlusten erwartet -- China-Börsen höher - Nikkei 225 gibt nach
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt dürften leichter in den letzten Handelstag der Woche gehen. Die asiatischen Indizes bewegen sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An der Wall Street kam es am Donnerstag zu leichten Abgaben.