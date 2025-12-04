Zumiez Aktie
WKN: A0EATL / ISIN: US9898171015
|
04.12.2025 22:24:48
Zumiez Inc. Reports Increase In Q3 Profit
(RTTNews) - Zumiez Inc. (ZUMZ) reported a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $9.160 million, or $0.55 per share. This compares with $1.159 million, or $0.06 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.5% to $239.132 million from $222.475 million last year.
Zumiez Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $9.160 Mln. vs. $1.159 Mln. last year. -EPS: $0.55 vs. $0.06 last year. -Revenue: $239.132 Mln vs. $222.475 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zumiez Inc.mehr Nachrichten
|
03.12.25
|Ausblick: Zumiez stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Zumiez Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Zumiez Inc.
|26,00
|14,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.