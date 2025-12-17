KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
17.12.2025 09:46:57
Zurich digitalisiert Vertragssicherheit mit neuem KI-Tool
Der Versicherer setzt ein neues Tool ein, um komplexe multinationale Versicherungsprogramme konsistenter und transparenter zu machen – und Deckungslücken über Länder, Sprachen und Rechtsräume hinweg frühzeitig zu erkennen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!