Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
29.10.2025 10:10:28
Zurich startet ehrgeiziges AI Lab - Kooperation mit ETH und HSG
Mit einem neuen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz will Zurich Insurance Group die Versicherungswelt grundlegend verändern. Gemeinsam mit der Universität St. Gallen und der ETH Zürich sollen datenbasierte Modelle und Anwendungen für die Praxis entstehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
