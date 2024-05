Zurich steigert Bruttoprämien im ersten Quartal

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Versicherungskonzern Zurich ist im ersten Quartal robust gewachsen. Das anhaltende Wachstum in der Schaden- und Unfallversicherung und in der Lebensversicherung sowie die verbesserten Margen im Privatkundengeschäft der Schaden- und Unfallversicherung würden die Stärke des Geschäftsmodells bestätigen, so der Konzern. Die Sparte Farmers erzielte ein Wachstum der Bruttoprämien von 6 Prozent auf 7 Milliarden US-Dollar und sei damit auf gutem Weg, die Prognose eines mittleren einstelligen Wachstums in diesem Jahr zu erreichen oder zu übertreffen.

In der Schaden- und Unfallversicherung verzeichnete die Gruppe ein Wachstum der Bruttoprämien um 5 Prozent auf 12,623 Milliarden US-Dollar. Der Versicherungsumsatz stieg im Firmenkundengeschäft um 8 Prozent und im Privatkundengeschäft um 10 Prozent. Im Firmenkundengeschäft stiegen die Prämiensätze in allen Regionen um durchschnittlich 5 Prozent. Nordamerika leistete mit Prämiensatzsteigerungen von insgesamt 8 Prozent einen wichtigen Beitrag. Das Privatkundengeschäft wuchs mit Prämiensatzsteigerungen von 5 Prozent.

Im ersten Quartal verzeichnete die Gruppe Schäden aus Naturkatastrophen, die sich mit 1,6 Prozent auf den Schaden-Kosten-Satz auswirkten. Der Vergleichswert des Vorjahres lag bei 1,8 Prozent.

May 16, 2024 01:05 ET (05:05 GMT)