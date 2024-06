Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verliert letztendlich

Der Euro STOXX 50 zeigte sich am zweiten Tag der Woche in Rot.

Am Dienstag verbuchte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss ein Minus in Höhe von 0,99 Prozent auf 4 966,71 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,342 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5 025,13 Zählern und damit 0,172 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 016,48 Punkte).

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 941,39 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 5 034,58 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, den Stand von 5 085,08 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 11.03.2024, den Stand von 4 930,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, einen Stand von 4 289,79 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 10,06 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit BASF (+ 0,63 Prozent auf 46,44 EUR), Danone (+ 0,30 Prozent auf 59,39 EUR), Deutsche Börse (+ 0,19 Prozent auf 186,45 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,00 Prozent auf 22,61 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,17 Prozent auf 65,41 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen BNP Paribas (-3,70 Prozent auf 60,66 EUR), UniCredit (-3,50 Prozent auf 34,93 EUR), Santander (-3,01 Prozent auf 4,57 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,39 Prozent auf 3,48 EUR) und VINCI (-2,31 Prozent auf 102,40 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Santander-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 26 269 850 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 379,425 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,76 erwartet. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,31 Prozent gelockt.

