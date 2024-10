Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 beginnt Handel im Minus

Der STOXX 50 notiert am Montagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,06 Prozent leichter bei 4 482,66 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,110 Prozent schwächer bei 4 480,32 Punkten in den Montagshandel, nach 4 485,25 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 4 485,58 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 478,63 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, den Stand von 4 386,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, bei 4 415,38 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, den Wert von 3 823,09 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 9,55 Prozent aufwärts. Bei 4 584,77 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 010,21 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Glencore (+ 1,55 Prozent auf 4,15 GBP), BP (+ 1,24 Prozent auf 4,05 GBP), Rio Tinto (+ 0,76 Prozent auf 50,33 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 0,76 Prozent auf 4,00 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,75 Prozent auf 25,55 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,04 Prozent auf 494,90 EUR), Allianz (-0,72 Prozent auf 302,10 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,65 Prozent auf 49,22 CHF), Zurich Insurance (-0,42 Prozent auf 525,20 CHF) und GSK (-0,37 Prozent auf 14,70 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1 017 798 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 477,626 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Im STOXX 50 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HSBC-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,23 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at