Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstag verbuchte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende Verluste in Höhe von 1,24 Prozent auf 4 435,05 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,057 Prozent schwächer bei 4 488,27 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 490,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 432,20 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 490,05 Punkten.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,402 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 01.07.2024, einen Stand von 4 507,92 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 01.05.2024, bei 4 391,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.08.2023, lag der STOXX 50 bei 4 015,64 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 8,38 Prozent aufwärts. Bei 4 584,77 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit BAT (+ 1,89 Prozent auf 27,97 GBP), AstraZeneca (+ 1,16 Prozent auf 125,12 GBP), GSK (+ 0,93 Prozent auf 15,26 GBP), Unilever (+ 0,13 Prozent auf 47,82 GBP) und Rio Tinto (-0,44 Prozent auf 50,04 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil HSBC (-6,46 Prozent auf 6,59 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (-6,28 Prozent auf 38,66 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-4,39 Prozent auf 133,88 EUR), Glencore (-3,40 Prozent auf 4,15 GBP) und UniCredit (-3,34 Prozent auf 36,73 EUR).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 31 804 156 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 530,114 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

2024 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die HSBC-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,28 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at