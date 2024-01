Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag schwächer

Am Dienstag tendiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,44 Prozent schwächer bei 25 987,31 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 248,574 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,405 Prozent fester bei 26 207,57 Punkten in den Dienstagshandel, nach 26 101,78 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26 255,38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 25 953,69 Einheiten.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, den Wert von 27 137,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 23 844,34 Punkten. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 30.01.2023, bei 28 869,14 Punkten.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,17 Prozent ein. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 25 075,79 Zählern.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Stabilus SE (+ 2,71 Prozent auf 64,45 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,57 Prozent auf 131,50 EUR), Nemetschek SE (+ 2,08 Prozent auf 86,32 EUR), Aroundtown SA (+ 1,99 Prozent auf 2,10 EUR) und United Internet (+ 1,64 Prozent auf 24,74 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Delivery Hero (-5,47 Prozent auf 21,36 EUR), JENOPTIK (-3,58 Prozent auf 28,54 EUR), HelloFresh (-3,37 Prozent auf 12,76 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,52 Prozent auf 35,91 EUR) und Jungheinrich (-2,09 Prozent auf 30,88 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Im MDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 045 628 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 16,953 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet mit 5,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 9,97 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at