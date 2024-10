Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX in der Verlustzone

Der MDAX zeigt sich aktuell in Rot.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,56 Prozent leichter bei 26 622,44 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 263,102 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,271 Prozent auf 26 700,55 Punkte an der Kurstafel, nach 26 773,04 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 26 770,55 Punkte, das Tagestief hingegen 26 511,51 Zähler.

MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 1,89 Prozent. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 03.09.2024, bei 25 405,46 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 03.07.2024, bei 25 395,27 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 03.10.2023, den Stand von 25 296,86 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 verlor der Index bereits um 0,804 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell TRATON (+ 1,07 Prozent auf 28,35 EUR), SCHOTT Pharma (+ 0,74 Prozent auf 30,14 EUR), GEA (+ 0,58 Prozent auf 45,12 EUR), Delivery Hero (+ 0,43 Prozent auf 37,42 EUR) und freenet (+ 0,38 Prozent auf 26,34 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen K+S (-5,54 Prozent auf 11,00 EUR), LANXESS (-2,83 Prozent auf 28,45 EUR), AIXTRON SE (-2,68 Prozent auf 15,43 EUR), Siltronic (-1,91 Prozent auf 66,90 EUR) und TeamViewer (-1,88 Prozent auf 11,46 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 006 701 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Talanx-Aktie mit 19,238 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Die thyssenkrupp-Aktie präsentiert mit 4,18 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at