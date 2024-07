Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schlussendlich im Minus

Am Donnerstag ging es im MDAX via XETRA letztendlich um 0,33 Prozent auf 24 976,00 Punkte nach unten. Damit sind die enthaltenen Werte 249,313 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,462 Prozent auf 24 943,68 Punkte an der Kurstafel, nach 25 059,42 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25 012,21 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 665,49 Punkten lag.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der MDAX bereits um 1,55 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.06.2024, bewegte sich der MDAX bei 25 467,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.04.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 043,18 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 25.07.2023, den Stand von 28 297,17 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 verlor der Index bereits um 6,94 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 641,56 Punkten. Bei 24 665,49 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Siltronic (+ 7,48 Prozent auf 76,15 EUR), thyssenkrupp (+ 2,54 Prozent auf 3,87 EUR), Lufthansa (+ 2,39 Prozent auf 5,83 EUR), Bechtle (+ 2,13 Prozent auf 40,30 EUR) und freenet (+ 1,50 Prozent auf 25,70 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Befesa (-9,21 Prozent auf 28,20 EUR), FUCHS SE VZ (-5,50 Prozent auf 37,10 EUR), HelloFresh (-3,83 Prozent auf 5,67 EUR), Gerresheimer (-3,80 Prozent auf 92,40 EUR) und RTL (-3,02 Prozent auf 28,90 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 8 540 335 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Talanx mit 18,360 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,44 erwartet. Mit 16,34 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at