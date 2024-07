Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter

Der MDAX verliert heute an Boden.

Am Dienstag geht es im MDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,96 Prozent auf 25 440,94 Punkte nach unten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 254,451 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 25 685,53 Zählern und damit 0,011 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (25 688,25 Punkte).

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 25 379,05 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 685,53 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, notierte der MDAX bei 25 719,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 973,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, einen Stand von 27 860,29 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,21 Prozent abwärts. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 942,65 Punkten.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 2,97 Prozent auf 21,85 EUR), Nordex (+ 1,86 Prozent auf 13,17 EUR), Bilfinger SE (+ 0,82 Prozent auf 49,30 EUR), Evonik (+ 0,78 Prozent auf 18,78 EUR) und HelloFresh (+ 0,66 Prozent auf 5,83 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil HUGO BOSS (-7,80 Prozent auf 37,22 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,34 Prozent auf 62,25 EUR), Aurubis (-2,82 Prozent auf 75,85 EUR), Stabilus SE (-2,79 Prozent auf 43,60 EUR) und HENSOLDT (-2,73 Prozent auf 34,96 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 177 475 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 18,631 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

