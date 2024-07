Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Abgaben

Um 09:11 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,22 Prozent auf 14 592,71 Punkte an der SDAX-Kurstafel. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 101,610 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,252 Prozent leichter bei 14 587,59 Punkten, nach 14 624,38 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14 596,24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14 581,03 Einheiten.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der SDAX bereits um 0,551 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 17.06.2024, wies der SDAX einen Wert von 14 472,36 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 17.04.2024, den Stand von 13 998,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.07.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 499,59 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,58 Prozent zu. Bei 15 337,24 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit ADTRAN (+ 2,27 Prozent auf 5,68 EUR), Vitesco Technologies (+ 1,35 Prozent auf 60,20 EUR), adesso SE (+ 0,99 Prozent auf 91,90 EUR), Hypoport SE (+ 0,97 Prozent auf 312,00 EUR) und JOST Werke (+ 0,94 Prozent auf 42,75 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil RENK (-3,22 Prozent auf 26,12 EUR), SÜSS MicroTec SE (-2,51 Prozent auf 62,20 EUR), BayWa (-1,77 Prozent auf 14,42 EUR), AUTO1 (-1,38 Prozent auf 6,78 EUR) und CompuGroup Medical SE (-0,88 Prozent auf 15,75 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Im SDAX sticht die SAF-HOLLAND SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 22 101 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 7,391 Mrd. Euro heraus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Index weist die Schaeffler-Aktie mit 7,83 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

