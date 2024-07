Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Donnerstagmittag

Am Donnerstag tendiert der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 1,76 Prozent schwächer bei 13 914,26 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 99,100 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,746 Prozent auf 14 057,69 Punkte an der Kurstafel, nach 14 163,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 13 914,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 057,69 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 3,36 Prozent abwärts. Der SDAX notierte noch vor einem Monat, am 25.06.2024, bei 14 414,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.04.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 995,77 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 25.07.2023, den Wert von 13 718,15 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 0,673 Prozent nach oben. Bei 15 337,24 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SDAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit BayWa (+ 15,93 Prozent auf 13,10 EUR), Vossloh (+ 2,91 Prozent auf 49,50 EUR), TAKKT (+ 2,68 Prozent auf 9,58 EUR), METRO (St) (+ 1,64 Prozent auf 4,33 EUR) und thyssenkrupp nucera (+ 1,12 Prozent auf 9,45 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Hypoport SE (-6,79 Prozent auf 247,00 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-5,93 Prozent auf 6,34 EUR), SCHOTT Pharma (-5,11 Prozent auf 31,56 EUR), flatexDEGIRO (-5,04 Prozent auf 12,35 EUR) und Elmos Semiconductor (-4,99 Prozent auf 72,30 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der BayWa-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 241 890 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die Deutsche Wohnen SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 7,256 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Schaeffler-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die TAKKT-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,59 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at