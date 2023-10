Zurückhaltung in London: FTSE 100 fällt am Donnerstagnachmittag

Am Donnerstag bewegt sich der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 1,00 Prozent leichter bei 7 511,80 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,467 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 588,00 Punkten in den Handel, nach 7 588,00 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 588,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 490,46 Punkten lag.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 1,16 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.09.2023, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 660,20 Punkten. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 19.07.2023, bei 7 588,20 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 19.10.2022, mit 6 924,99 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 0,560 Prozent abwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 047,06 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 206,82 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Admiral Group (+ 2,47 Prozent auf 24,91 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,11 Prozent auf 82,44 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 1,93 Prozent auf 83,46 GBP), Weir Group (+ 0,99 Prozent auf 17,80 GBP) und Endeavour Mining (+ 0,95 Prozent auf 17,00 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Rentokil Initial (-19,13 Prozent auf 4,81 GBP), Rightmove (-13,10 Prozent auf 5,00 GBP), Mondi (-7,24 Prozent auf 12,37 GBP), Hargreaves Lansdown (-4,97 Prozent auf 7,00 GBP) und BAE Systems (-2,94 Prozent auf 10,41 GBP) unter Druck.

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 15 569 105 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit 210,593 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Im FTSE 100 hat die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at