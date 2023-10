Zurückhaltung in London: FTSE 100 notiert mittags im Minus

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:10 Uhr um 0,35 Prozent leichter bei 7 581,46 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,383 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 608,08 Punkten in den Montagshandel, nach 7 608,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 571,58 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 630,41 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 464,54 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 531,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 30.09.2022, einen Wert von 6 893,81 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0,362 Prozent nach oben. Bei 8 047,06 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 206,82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Antofagasta (+ 2,20 Prozent auf 14,61 GBP), United Utilities (+ 2,13 Prozent auf 9,68 GBP), Anglo American (+ 1,59 Prozent auf 23,02 GBP), BAE Systems (+ 1,22 Prozent auf 10,10 GBP) und Severn Trent (+ 1,18 Prozent auf 23,93 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Rentokil Initial (-2,16 Prozent auf 5,97 GBP), Experian (-2,04 Prozent auf 26,36 GBP), Hargreaves Lansdown (-2,02 Prozent auf 7,58 GBP), Diploma (-2,00 Prozent auf 29,44 GBP) und Smith Nephew (-1,98 Prozent auf 10,03 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Barclays-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 6 549 429 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 199,523 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Die Glencore-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

