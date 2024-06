Zurückhaltung in London: FTSE 100 präsentiert sich am Donnerstagmittag leichter

Das macht das Börsenbarometer in London mittags.

Am Donnerstag tendiert der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE 0,22 Prozent schwächer bei 8 207,49 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,560 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8 225,33 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8 225,33 Punkte).

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 8 206,47 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 232,87 Punkten lag.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der FTSE 100 bereits um 0,367 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, mit 8 317,59 Punkten bewertet. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 27.03.2024, den Wert von 7 931,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.06.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 461,46 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 6,29 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell D S Smith (+ 6,13 Prozent auf 3,91 GBP), Admiral Group (+ 2,27 Prozent auf 26,56 GBP), Airtel Africa (+ 1,89 Prozent auf 1,19 GBP), JD Sports Fashion (+ 1,51 Prozent auf 1,28 GBP) und Halma (+ 1,31 Prozent auf 27,15 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil GSK (-5,17 Prozent auf 15,17 GBP), Burberry (-3,84 Prozent auf 9,25 GBP), 3i (-3,37 Prozent auf 29,85 GBP), Entain (-2,48 Prozent auf 6,31 GBP) und BAT (-2,47 Prozent auf 24,49 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 26 005 614 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 230,028 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Im FTSE 100 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,48 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

