Zurückhaltung in London: FTSE 100 zum Start mit Abgaben

Um 09:11 Uhr steht im LSE-Handel ein Minus von 0,16 Prozent auf 8 334,14 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,539 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 347,35 Punkte an der Kurstafel, nach 8 347,35 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 350,35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 330,67 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 2,03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.07.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 164,90 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.05.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 438,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.08.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 356,88 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,93 Prozent zu. Bei 8 474,41 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 404,08 Punkten.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Flutter Entertainment (+ 1,40 Prozent auf 162,65 GBP), Pershing Square (+ 1,38 Prozent auf 36,84 GBP), Melrose Industries (+ 0,82 Prozent auf 5,03 GBP), Entain (+ 0,82 Prozent auf 6,26 GBP) und Glencore (+ 0,67 Prozent auf 4,11 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Barratt Developments (-0,99 Prozent auf 5,36 GBP), Rightmove (-0,99 Prozent auf 5,42 GBP), Taylor Wimpey (-0,83 Prozent auf 1,62 GBP), Barclays (-0,81 Prozent auf 2,26 GBP) und The Berkeley Group (-0,75 Prozent auf 52,75 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Barclays-Aktie aufweisen. 1 808 368 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 234,487 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,14 zu Buche schlagen. Die HSBC-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

