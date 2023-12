Zurückhaltung in Moskau: RTS sackt am Nachmittag ab

Am Donnerstag verliert der RTS um 15:01 Uhr via MICEX 1,08 Prozent auf 1 115,84 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 6,240 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,184 Prozent auf 1 130,08 Punkte an der Kurstafel, nach 1 128,01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 130,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 115,04 Punkten.

RTS-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der RTS bislang einen Verlust von 2,24 Prozent. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 30.10.2023, wurde der RTS mit 1 094,37 Punkten gehandelt. Der RTS bewegte sich am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2023, bei 1 052,06 Punkten. Der RTS lag am letzten Handelstag im November, dem 30.11.2022, bei 1 125,14 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 15,86 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der RTS bereits ein Jahreshoch bei 1 159,55 Punkten. Bei 900,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

RTS-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im RTS befinden sich aktuell Mechel (+ 1,42 Prozent auf 290,50 RUB), Federal Grid (+ 0,75 Prozent auf 0,12 RUB), LUKOIL Oil Company (+ 0,48 Prozent auf 7 236,50 RUB), Rostelecom PJSC Pref (+ 0,46 Prozent auf 75,95 RUB) und NOVATEK (+ 0,42 Prozent auf 1 499,80 RUB). Zu den schwächsten RTS-Aktien zählen derweil SOLLERS (-3,08 Prozent auf 754,00 RUB), Unipro (ex EON Russia) (-2,64 Prozent auf 2,03 RUB), ALROSA (-2,50 Prozent auf 65,06 RUB), PIK (-2,26 Prozent auf 679,70 RUB) und RusHydro (Federal Hydro) (-2,22 Prozent auf 0,79 RUB).

Blick in den RTS: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die VTB Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im RTS auf. 46 937 590 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Yandex-Aktie dominiert den RTS hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 6,251 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der RTS-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,81 erwartet. Die Gazprom PJSC-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 49,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

