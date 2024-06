Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 verliert zum Ende des Freitagshandels

Letztendlich zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Zum Handelsende tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,26 Prozent schwächer bei 19 700,43 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,152 Prozent schwächer bei 19 722,37 Punkten in den Freitagshandel, nach 19 752,30 Punkten am Vortag.

Bei 19 643,52 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 19 801,97 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,094 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 21.05.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 18 713,80 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 21.03.2024, einen Wert von 18 320,38 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.06.2023, wies der NASDAQ 100 14 867,45 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 19,08 Prozent zu Buche. Bei 19 979,93 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 249,19 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Gilead Sciences (+ 3,18 Prozent auf 70,67 USD), Atlassian A (+ 3,14 Prozent auf 162,46 USD), Palo Alto Networks (+ 2,99 Prozent auf 320,33 USD), Microchip Technology (+ 2,88 Prozent auf 91,58 USD) und Intuit (+ 2,61 Prozent auf 632,15 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Broadcom (-4,38 Prozent auf 1 658,63 USD), Micron Technology (-3,22 Prozent auf 139,54 USD), NVIDIA (-3,22 Prozent auf 126,57 USD), JDcom (-2,02 Prozent auf 28,10 USD) und Lucid (-1,97 Prozent auf 2,49 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 201 836 941 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,114 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 4,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at