Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ Composite fiel am Donnerstagabend.

Der NASDAQ Composite verlor im NASDAQ-Handel zum Handelsende 1,95 Prozent auf 18 283,41 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,063 Prozent höher bei 18 659,25 Punkten, nach 18 647,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 238,78 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 671,07 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,481 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 11.06.2024, stand der NASDAQ Composite bei 17 343,55 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 11.04.2024, den Wert von 16 442,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.07.2023, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 13 760,70 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 23,82 Prozent aufwärts. Bei 18 671,07 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 477,57 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Ebix (+ 101,77 Prozent auf 0,01 USD), Methode Electronics (+ 45,76 Prozent auf 13,76 USD), Harvard Bioscience (+ 13,89 Prozent auf 3,28 USD), Schnitzer Steel Industries (+ 13,14 Prozent auf 16,53 USD) und Cerus (+ 12,83 Prozent auf 2,11 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen VOXX International A (-6,69 Prozent auf 2,65 USD), Lam Research (-5,98 Prozent auf 1 059,94 USD), NVIDIA (-5,57 Prozent auf 127,40 USD), Applied Materials (-5,38 Prozent auf 241,26 USD) und Lattice Semiconductor (-4,76 Prozent auf 58,67 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 75 077 569 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,237 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ Composite präsentiert die Ebix-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Big 5 Sporting Goods-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19,46 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at