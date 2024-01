Zurückhaltung in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Nachmittag

Der Handel in New York verläuft heute in ruhigen Bahnen.

Am Montag notiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,01 Prozent leichter bei 38 105,74 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 11,466 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,270 Prozent tiefer bei 38 006,68 Punkten, nach 38 109,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 38 170,27 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 38 061,17 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 29.12.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 37 689,54 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, einen Stand von 32 417,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, bei 33 978,08 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 1,04 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 38 215,31 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 1,84 Prozent auf 285,10 USD), Visa (+ 1,64 Prozent auf 272,34 USD), Walt Disney (+ 1,20 Prozent auf 96,50 USD), Microsoft (+ 0,82 Prozent auf 407,26 USD) und Coca-Cola (+ 0,57 Prozent auf 59,71 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Walgreens Boots Alliance (-1,75 Prozent auf 22,45 USD), Verizon (-1,21 Prozent auf 41,89 USD), Intel (-1,13 Prozent auf 43,16 USD), Chevron (-0,97 Prozent auf 147,69 USD) und American Express (-0,89 Prozent auf 199,64 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 309 473 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones mit 2,770 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im Dow Jones verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,66 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at