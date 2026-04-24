Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
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24.04.2026 12:26:52
Zurückhaltung in Paris: CAC 40 fällt
Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 1,09 Prozent leichter bei 8 137,80 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,377 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,732 Prozent leichter bei 8 167,06 Punkten, nach 8 227,32 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 196,07 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 116,95 Punkten verzeichnete.
CAC 40 auf Jahressicht
Auf Wochensicht fiel der CAC 40 bereits um 2,12 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 24.03.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 743,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 8 143,05 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 24.04.2025, einen Stand von 7 502,78 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 0,701 Prozent ein. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 193 069 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 235,438 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte
Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 3,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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