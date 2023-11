Zurückhaltung in Wien: ATX Prime zeigt sich am Mittag schwächer

Am Mittwoch bewegt sich der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,15 Prozent leichter bei 1 585,15 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,038 Prozent tiefer bei 1 586,92 Punkten in den Handel, nach 1 587,52 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 576,71 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 586,92 Einheiten.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 0,928 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wurde der ATX Prime auf 1 573,51 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 08.08.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 603,95 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 08.11.2022, mit 1 584,07 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 0,092 Prozent. 1 789,53 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 513,39 Punkte.

Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Rosenbauer (+ 2,99 Prozent auf 31,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,72 Prozent auf 27,98 EUR), voestalpine (+ 1,58 Prozent auf 24,48 EUR), Addiko Bank (+ 0,79 Prozent auf 12,80 EUR) und Andritz (+ 0,69 Prozent auf 46,94 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen FACC (-4,57 Prozent auf 6,05 EUR), Semperit (-3,59 Prozent auf 14,50 EUR), Marinomed Biotech (-2,68 Prozent auf 36,30 EUR), S IMMO (-2,03 Prozent auf 12,56 EUR) und Polytec (-1,75 Prozent auf 3,93 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Im ATX Prime weist die UNIQA Insurance-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 163 556 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 29,687 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die BAWAG-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,81 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at