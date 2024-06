Zurückhaltung in Zürich: SLI gibt mittags nach

Am Dienstag fällt der SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,42 Prozent auf 1 955,04 Punkte zurück. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,556 Prozent leichter bei 1 952,41 Punkten, nach 1 963,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 948,33 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 960,39 Zählern.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, lag der SLI bei 1 958,15 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 25.03.2024, bei 1 908,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, einen Wert von 1 745,74 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 10,86 Prozent. Bei 1 993,61 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Richemont (+ 2,95 Prozent auf 144,65 CHF), Straumann (+ 0,32 Prozent auf 108,70 CHF), SGS SA (+ 0,22 Prozent auf 80,48 CHF), Swiss Life (+ 0,03 Prozent auf 656,20 CHF) und Sika (-0,08 Prozent auf 257,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Schindler (-2,65 Prozent auf 227,80 CHF), UBS (-2,37 Prozent auf 26,73 CHF), Alcon (-2,10 Prozent auf 79,10 CHF), Partners Group (-1,62 Prozent auf 1 152,00 CHF) und VAT (-1,26 Prozent auf 495,10 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 286 572 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 251,449 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at