Zurückhaltung in Zürich: SMI schließt im Minus

Am Mittwoch notierte der SMI via SIX zum Handelsende 0,62 Prozent leichter bei 12 203,17 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,417 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,811 Prozent auf 12 179,23 Punkte an der Kurstafel, nach 12 278,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 12 178,29 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 235,24 Punkten verzeichnete.

SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Minus von 0,110 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 157,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2024, wies der SMI einen Wert von 11 370,74 Punkten auf. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 24.07.2023, bei 11 177,68 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 9,25 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 12 434,03 Punkte. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Givaudan (+ 1,72 Prozent auf 4 201,00 CHF), Alcon (+ 0,37 Prozent auf 81,12 CHF), Lonza (+ 0,23 Prozent auf 522,60 CHF), Swiss Re (+ 0,14 Prozent auf 107,30 CHF) und Novartis (+ 0,08 Prozent auf 96,26 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Geberit (-2,60 Prozent auf 553,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,07 Prozent auf 48,37 CHF), UBS (-2,04 Prozent auf 26,85 CHF), Richemont (-1,73 Prozent auf 133,40 CHF) und Holcim (-1,50 Prozent auf 83,94 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 4 020 609 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 251,495 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,04 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at