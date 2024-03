Zurückhaltung in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag leichter

Der SPI zeigt sich am dritten Tag der Woche schwächer.

Um 15:42 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,28 Prozent schwächer bei 14 860,24 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,978 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,147 Prozent fester bei 14 923,60 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14 901,70 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 14 951,85 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 858,79 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Verlust von 0,795 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, bewegte sich der SPI bei 14 839,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.11.2023, wies der SPI einen Wert von 14 105,82 Punkten auf. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 28.02.2023, den Wert von 14 303,48 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 1,99 Prozent. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 15 005,61 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Idorsia (+ 7,69 Prozent auf 3,08 CHF), Kudelski (+ 5,66 Prozent auf 1,40 CHF), Alcon (+ 4,82 Prozent auf 74,36 CHF), Feintool International (+ 2,81 Prozent auf 19,00 CHF) und ASMALLWORLD (+ 2,58 Prozent auf 1,59 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen ObsEva (-79,69 Prozent auf 0,01 CHF), Kinarus (-15,63 Prozent auf 0,01 CHF), Bellevue (-8,79 Prozent auf 21,80 CHF), AIRESIS (-7,69 Prozent auf 0,48 CHF) und Meyer Burger (-6,53 Prozent auf 0,08 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Kinarus-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 22 327 006 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 258,915 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,95 zu Buche schlagen. Die mobilezone-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

