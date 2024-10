Zurückhaltung in Zürich: SPI fällt zum Start des Freitagshandels zurück

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am fünften Tag der Woche.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,12 Prozent schwächer bei 16 098,92 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,183 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,110 Prozent tiefer bei 16 099,98 Punkten, nach 16 117,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 16 108,86 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 098,92 Zählern.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,107 Prozent. Vor einem Monat, am 11.09.2024, wurde der SPI mit 15 854,98 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 11.07.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 292,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2023, wies der SPI einen Wert von 14 434,12 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,49 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 16 557,98 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Evolva (+ 10,75 Prozent auf 0,89 CHF), Cicor Technologies (+ 4,33 Prozent auf 53,00 CHF), Kudelski (+ 3,37 Prozent auf 1,38 CHF), Feintool International (+ 2,05 Prozent auf 17,45 CHF) und Xlife Sciences (+ 2,00 Prozent auf 25,50 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Curatis (-3,41 Prozent auf 8,50 CHF), Addex Therapeutics (-3,01 Prozent auf 0,07 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-1,73 Prozent auf 9,11 CHF), HOCHDORF (-1,69 Prozent auf 0,58 CHF) und Orell Fuessli (-1,56 Prozent auf 75,60 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 78 804 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 244,747 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Die Talenthouse-Aktie weist mit 0,54 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,98 Prozent bei der CPH Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at