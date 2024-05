Zurückhaltung in Zürich: SPI gibt nach

Am Mittwoch notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,26 Prozent leichter bei 15 803,06 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,949 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,331 Prozent tiefer bei 15 791,95 Punkten in den Handel, nach 15 844,47 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 15 818,07 Punkte, das Tagestief hingegen 15 754,80 Zähler.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der SPI bereits um 0,734 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 29.04.2024, wies der SPI einen Stand von 15 135,28 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.02.2024, lag der SPI-Kurs bei 14 857,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, bei 15 066,43 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,46 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 16 048,92 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Spexis (+ 5,67 Prozent auf 0,06 CHF), Sensirion (+ 4,08 Prozent auf 79,10 CHF), Addex Therapeutics (+ 3,55 Prozent auf 0,07 CHF), DOTTIKON ES (+ 3,52 Prozent auf 265,00 CHF) und ASMALLWORLD (+ 2,58 Prozent auf 1,59 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Leclanche (Leclanché SA) (-5,41 Prozent auf 0,56 CHF), ams (-3,23 Prozent auf 1,36 CHF), Georg Fischer (-3,04 Prozent auf 68,55 CHF), Implenia (-2,71 Prozent auf 34,15 CHF) und GAM (-2,41 Prozent auf 0,26 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 47 309 491 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 238,301 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent bei der Adecco SA-Aktie zu erwarten.

