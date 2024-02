Zurückhaltung in Zürich: SPI liegt zum Handelsstart im Minus

Am Montag gibt der SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0,15 Prozent auf 14 776,87 Punkte nach. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,957 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,171 Prozent schwächer bei 14 773,68 Punkten, nach 14 798,96 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 14 773,68 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14 783,60 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der SPI wurde vor einem Monat, am 19.01.2024, mit 14 520,58 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, wurde der SPI mit 14 124,43 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, den Wert von 14 490,70 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 1,42 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 14 931,98 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit ObsEva (+ 9,83 Prozent auf 0,07 CHF), ONE swiss bank (+ 6,94 Prozent auf 3,70 CHF), Kinarus (+ 6,67 Prozent auf 0,01 CHF), Kudelski (+ 4,08 Prozent auf 1,53 CHF) und Meyer Burger (+ 3,15 Prozent auf 0,11 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-4,05 Prozent auf 0,09 CHF), Tecan (N) (-1,91 Prozent auf 348,60 CHF), LEM (-1,87 Prozent auf 1 780,00 CHF), Bossard (-1,84 Prozent auf 213,50 CHF) und ALSO (-1,75 Prozent auf 252,50 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 812 005 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 267,555 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Im SPI präsentiert die Orascom Development-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die mobilezone-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,27 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at