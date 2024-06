Zurückhaltung in Zürich: SPI notiert schlussendlich im Minus

Zum Handelsende bewegte sich der SPI im SIX-Handel 0,60 Prozent schwächer bei 16 068,56 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,089 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,214 Prozent tiefer bei 16 130,83 Punkten in den Handel, nach 16 165,49 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 16 165,21 Punkte, das Tagestief hingegen 16 043,07 Zähler.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der SPI bereits um 0,219 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 13.05.2024, wies der SPI einen Stand von 15 710,12 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.03.2024, lag der SPI-Kurs bei 15 391,94 Punkten. Der SPI stand vor einem Jahr, am 13.06.2023, bei 14 949,20 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,29 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 16 309,66 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Arundel (+ 32,45 Prozent auf 0,20 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 16,67 Prozent auf 7,00 CHF), Spexis (+ 15,00 Prozent auf 0,04 CHF), Addex Therapeutics (+ 6,45 Prozent auf 0,07 CHF) und GAM (+ 3,83 Prozent auf 0,26 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen ams (-8,49 Prozent auf 1,29 CHF), Implenia (-6,18 Prozent auf 31,10 CHF), HOCHDORF (-5,63 Prozent auf 7,04 CHF), Xlife Sciences (-5,59 Prozent auf 32,10 CHF) und LEM (-5,15 Prozent auf 1 438,00 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 90 013 625 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 251,320 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent bei der Adecco SA-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at