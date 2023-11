Zurückhaltung in Zürich: SPI schlussendlich in Rot

Der SPI zeigte sich am ersten Tag der Woche wenig verändert.

Letztendlich schloss der SPI den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 14 114,45 Punkten ab. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,854 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,165 Prozent auf 14 101,07 Punkte an der Kurstafel, nach 14 124,43 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 14 068,81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14 121,80 Punkten.

SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 20.10.2023, wurde der SPI auf 13 568,75 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, einen Wert von 14 301,01 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, bewegte sich der SPI bei 14 115,56 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 0,499 Prozent zu Buche. Bei 15 314,62 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 13 451,76 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Evolva (+ 7,14 Prozent auf 3,90 CHF), DocMorris (+ 5,05 Prozent auf 54,10 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 4,35 Prozent auf 0,09 CHF), Starrag Group (+ 4,34 Prozent auf 50,50 CHF) und Peach Property Group (+ 4,15 Prozent auf 11,04 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Arundel (-22,73 Prozent auf 0,17 CHF), Julius Bär (-12,01 Prozent auf 49,03 CHF), Idorsia (-9,90 Prozent auf 1,95 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-9,52 Prozent auf 3,61 CHF) und Talenthouse (-9,09 Prozent auf 0,00 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 9 611 130 Aktien gehandelt. Im SPI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 265,241 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,34 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OC Oerlikon-Aktie an.

