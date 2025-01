Zurückhaltung in Zürich: SPI zeigt sich letztendlich schwächer

Am Freitag bewegte sich der SPI via SIX zum Handelsschluss 0,96 Prozent tiefer bei 15 724,20 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,125 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,290 Prozent leichter bei 15 830,06 Punkten, nach 15 876,17 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 15 719,07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 866,00 Punkten lag.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 1,10 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 10.12.2024, erreichte der SPI einen Wert von 15 534,59 Punkten. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 10.10.2024, mit 16 117,64 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 10.01.2024, wies der SPI einen Wert von 14 652,96 Punkten auf.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Leclanche (Leclanché SA) (+ 9,00 Prozent auf 0,23 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 7,04 Prozent auf 25,10 CHF), Bellevue (+ 6,47 Prozent auf 14,80 CHF), Addex Therapeutics (+ 6,31 Prozent auf 0,06 CHF) und SIG Combibloc (+ 5,30 Prozent auf 18,87 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Sensirion (-6,01 Prozent auf 57,90 CHF), Evolva (-5,58 Prozent auf 1,10 CHF), HOCHDORF (-5,11 Prozent auf 0,43 CHF), Gurit (-5,10 Prozent auf 13,76 CHF) und V-Zug (-5,10 Prozent auf 48,40 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 914 676 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 242,063 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Im Index verzeichnet die Adecco SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

