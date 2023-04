Zuverlässige Dividendenzahler: Diese Aktien könnten in die Liga der Dividenden-Aristokraten aufsteigen

• Jährliche Dividenden-Steigerungen über einen langen Zeitraum machen Dividenden-Aristokraten aus• langfristiges Erhöhen der Dividende kann besseres Investment-Kriterium als tatsächliche Dividendenrendite sein• MarketWatch identifiziert börsennotierte US-Unternehmen, die Dividenden-Aristokraten werden könnten

Das kontinuierliche Erhöhen der Dividende ist für viele Anleger ein wichtiges Kriterium bei der Entscheidung, ob in ein bestimmtes Unternehmen investiert wird oder nicht. Dabei gibt es einige börsennotierte Unternehmen, die ihre Ausschüttung schon seit mehr als 25 Jahren jedes Jahr erhöhen. Ein Index, der solche Unternehmen abbildet, ist der S&P 500 Dividend Aristocrats. Dabei ist es für die Aufnahme in das Börsenbarometer unerheblich, wie hoch die Dividendenrendite ausfällt, es zählt einzig die Tatsache, dass die Ausschüttung mindestens 25 Jahre in Folge angehoben wurde und dass sich das Unternehmen im US-Index S&P 500 befindet. 65 Titel befinden sich derzeit in dem Index S&P 500 Dividend Aristocrats. Wie MarketWatch mit Verweis auf FactSet-Daten schreibt, hätte der Dividenden-Index den marktbreiten S&P 500 gemessen auf die letzten 15 Jahre mit einer Rendite von 451 Prozent deutlich geschlagen (320 Prozent für den US-Index).

Warum sich ein Investment in Dividenden-Aristokraten lohnen kann

Es gibt sicherlich Anleger, die bei der Aktienauswahl eher Wert darauf legen, dass die aktuelle Dividendenrendite hoch ausfällt, als dass die Ausschüttung jährlich erhöht wird. Allerdings kann es sich gerade bei langfristigen Investments lohnen, darauf zu achten, dass das ausgewählte Unternehmen die Ausschüttung zuverlässig nach oben anpasst. MarketWatch erklärt den möglichen Vorteil hiervon anhand des Beispiel der Automated Data Processing-Aktie. Am 2. März 2018 kostete der ADP-Anteilsschein 113,60 US-Dollar. Die jährliche Dividende betrug zu diesem Zeitpunkt 2,52 US-Dollar je Aktie, was einer Rendite von 2,22 Prozent entsprach. Fünf Jahre später, am 3. März 2023 kostete eine Aktie bereits 224,75 US-Dollar, die jährliche Ausschüttung beträgt 5 US-Dollar je Aktie bei einer gleichgebliebenen Rendite von 2,22 Prozent. Ist man jedoch bereits vor fünf Jahren bei ADP eingestiegen, beträgt die Dividendenrendite nun 4,4 Prozent.

Kriterien bei der Auswahl künftiger Dividenden-Perlen

Um herauszufinden, welche Unternehmen zukünftig zu den Dividenden-Aristokraten gehören könnten, hat MarketWatch den noch breiter gefassten S&P Composite 1500 als Vorlage genommen und zunächst alle bereits etablierten Dividenden-Perlen aus der Betrachtung ausgeschlossen. Es blieben 1.361 Unternehmen übrig. Als weiteres Kriterium wurden nur Konzerne mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 8 Milliarden US-Dollar einbezogen, was die Anzahl auf 463 Unternehmen reduzierte. Anschließend wurden Unternehmen ausgeschlossen, die derzeit keine Dividenden zahlen oder deren Dividendenrendite in den letzten fünf Jahren weniger als 1 Prozent betrug. Letztlich wurden noch die Unternehmen ausgeschlossen, die laut FactSet ihre Dividende nicht kontinuierlich erhöht haben. Es blieben von den 1.500 betrachteten Konzerne letztlich nur 122 übrig, die all diese Kriterien erfüllen und somit potenziell das Zeug zu Dividenden-Aristokraten haben.

Diese Unternehmen stehen ganz oben auf der Liste

Doch auch bei den Unternehmen, die es auf die Liste geschafft haben, gibt es gemessen an der Entwicklung in den vergangenen fünf Jahren große Performance-Unterschiede. An erste Stelle hat es der Landmaschinen-Anbieter Tractor Supply mit der höchsten fünfjährigen durchschnittlichen Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate, kurz CAGR) der jährlichen Dividende von satten 30,71 Prozent geschafft. Und das obwohl die Dividendenrendite vor fünf Jahren lediglich 1,68 Prozent betrug und aktuell 1,79 Prozent beträgt. Hier hätte sich ein Langfristinvestment also sehr gelohnt.

Auf Platz zwei der zukünftigen Dividenden-Aristokraten landet MSCI mit einem Fünfjahres-Dividenden-CAGR von 29,43 Prozent, Platz drei erreicht Lam Research mit 28,1 Prozent. Weitere Unternehmen, die es auf die finale Liste geschafft haben sind unter anderem Monolithic Power System, CDW Corp., Masco Corp., Pool Corp., Broadcom, Raymon James Financial und Owens Corning. Wie MarketWatch jedoch betont, ist das Erscheinen auf dieser Liste keine Garantie dafür, dass ein Investment in eines der Unternehmen auch tatsächlich langfristig einen Erfolg bringen wird. Eine weitere Recherche des für ein Investment infrage kommenden Unternehmens ist weiterhin nötig. Dennoch verdeutlicht die Untersuchung des Nachrichtenportals, dass das jährliche Anheben der Dividende ein Anlagekriterium sein kann, das sich langfristig für Investoren auszahlt.

