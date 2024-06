Zuversicht in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels steigen

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,50 Prozent stärker bei 4 507,81 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,212 Prozent stärker bei 4 494,98 Punkten, nach 4 485,45 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 4 494,98 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 511,37 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 521,92 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2024, lag der STOXX 50 bei 4 374,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, lag der STOXX 50 bei 4 033,40 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 10,16 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 2,52 Prozent auf 34,02 EUR), Glencore (+ 2,00 Prozent auf 4,57 GBP), UBS (+ 1,27 Prozent auf 27,85 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,23 Prozent auf 50,94 CHF) und Schneider Electric (+ 1,15 Prozent auf 225,68 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Roche (-0,20 Prozent auf 245,00 CHF), Novartis (-0,15 Prozent auf 93,40 CHF), Nestlé (-0,13 Prozent auf 94,98 CHF), AstraZeneca (-0,02 Prozent auf 124,26 GBP) und Unilever (+ 0,07 Prozent auf 44,37 GBP) unter Druck.

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 075 732 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 586,279 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,47 zu Buche schlagen. Die BAT-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,82 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

