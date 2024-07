Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester

Am Montag tendiert der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,37 Prozent stärker bei 4 537,25 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,037 Prozent auf 4 522,04 Punkte an der Kurstafel, nach 4 520,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 512,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 549,97 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, bei 4 571,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.04.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 391,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, den Wert von 3 855,63 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,88 Prozent nach oben. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,54 Prozent auf 456,90 EUR), UniCredit (+ 1,45 Prozent auf 37,54 EUR), Reckitt Benckiser (+ 0,91 Prozent auf 43,13 GBP), Zurich Insurance (+ 0,85 Prozent auf 475,00 CHF) und UBS (+ 0,73 Prozent auf 27,42 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil BP (-1,14 Prozent auf 4,77 GBP), Rio Tinto (-1,12 Prozent auf 52,00 GBP), Glencore (-0,88 Prozent auf 4,79 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,80 Prozent auf 28,39 GBP) und Richemont (-0,64 Prozent auf 138,90 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 4 938 574 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 576,330 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,60 zu Buche schlagen. Mit 9,66 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at