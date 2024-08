Zuversicht in Europa: STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Gewinne

Um 12:10 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,18 Prozent stärker bei 4 396,19 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,173 Prozent höher bei 4 395,67 Punkten, nach 4 388,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 410,93 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 395,12 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,01 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 15.07.2024, einen Stand von 4 526,91 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 15.05.2024, den Wert von 4 535,24 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 15.08.2023, einen Wert von 3 938,07 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,43 Prozent. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell AstraZeneca (+ 1,00 Prozent auf 130,31 GBP), BASF (+ 1,00 Prozent auf 41,62 EUR), BP (+ 0,92 Prozent auf 4,41 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,86 Prozent auf 58,77 EUR) und Reckitt Benckiser (+ 0,82 Prozent auf 42,66 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rio Tinto (-2,87 Prozent auf 47,14 GBP), UBS (-1,21 Prozent auf 26,13 CHF), HSBC (-0,69 Prozent auf 6,45 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,55 Prozent auf 27,92 GBP) und Airbus SE (ex EADS) (-0,30 Prozent auf 134,16 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 ist die Glencore-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 3 715 370 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 540,758 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist mit 5,09 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die HSBC-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,01 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

