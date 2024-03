NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Reckitt vor Zahlen zum ersten Quartal 2024 von 4000 auf 4100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Diese dürften die Stimmung für die Aktien des Konsumgüterherstellers nicht heben, schrieb Analyst David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch das etwas höhere Kursziel ändere nichts an den mit Rechtsstreitigkeiten verbundenen Risiken./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2024 / 14:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2024 / 14:46 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.