NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Reckitt auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Er habe mit einem US-Anwalt über das Urteil eines US-Geschworenengerichts gegen die Konzerntochter Mead Johnson gesprochen, schrieb Analyst David Hayes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Schadenssumme für alle noch anhängigen Klagen könnte sich dem Fachmann zufolge auf 2,5 bis 7,5 Milliarden Dollar belaufen. Der britische Konsumgüterkonzern Reckitt sollte aus dessen Sicht lieber bald einen Vergleich anstreben./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 03:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2024 / 03:43 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.