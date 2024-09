Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag mit Gewinnen

Für den LUS-DAX geht es am Donnerstag aufwärts.

Am Donnerstag springt der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA um 1,23 Prozent auf 18 990,00 Punkte an.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 18 738,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 990,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 19.08.2024, den Stand von 18 428,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.06.2024, stand der LUS-DAX bei 18 084,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.09.2023, betrug der LUS-DAX-Kurs 15 685,50 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 13,41 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 18 993,50 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Zählern.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Beiersdorf (+ 3,90 Prozent auf 129,05 EUR), BMW (+ 3,73 Prozent auf 77,30 EUR), Zalando (+ 3,59 Prozent auf 27,09 EUR), Daimler Truck (+ 3,20 Prozent auf 33,20 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,19 Prozent auf 59,45 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Deutsche Telekom (-2,57 Prozent auf 25,79 EUR), EON SE (-2,14 Prozent auf 13,25 EUR), Deutsche Börse (-1,42 Prozent auf 201,50 EUR), RWE (-1,27 Prozent auf 31,87 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,22 Prozent auf 32,31 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 3 730 887 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 234,058 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 9,10 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

