Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Donnerstagmittag mit Zuschlägen

So bewegt sich der MDAX am Mittag.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,44 Prozent höher bei 25 024,54 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 244,645 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,151 Prozent auf 24 878,16 Punkte an der Kurstafel, nach 24 915,82 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 25 073,25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 868,41 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der MDAX bereits um 0,826 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 22.07.2024, den Wert von 25 418,28 Punkten. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 22.05.2024, mit 27 146,10 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 22.08.2023, wies der MDAX einen Wert von 27 239,60 Punkten auf.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,76 Prozent ein. Bei 27 641,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 476,10 Punkten verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit CTS Eventim (+ 7,03 Prozent auf 88,25 EUR), HelloFresh (+ 4,86 Prozent auf 7,69 EUR), Nordex (+ 1,25 Prozent auf 13,78 EUR), Delivery Hero (+ 1,21 Prozent auf 22,55 EUR) und United Internet (+ 1,13 Prozent auf 18,79 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen AIXTRON SE (-2,39 Prozent auf 18,00 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,90 Prozent auf 129,00 EUR), Stabilus SE (-1,69 Prozent auf 40,80 EUR), JENOPTIK (-1,52 Prozent auf 28,56 EUR) und Bilfinger SE (-1,04 Prozent auf 47,80 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 1 251 676 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 19,677 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,37 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,76 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

