Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Handelsstart steigen

So bewegt sich der SDAX am Morgen.

Der SDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 0,74 Prozent auf 15 606,33 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 83,690 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,540 Prozent auf 15 575,38 Punkte an der Kurstafel, nach 15 491,70 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 15 575,38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 15 615,07 Punkten.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 3,15 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 25.03.2025, wurde der SDAX auf 16 149,27 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, notierte der SDAX bei 14 333,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.04.2024, bewegte sich der SDAX bei 13 995,77 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 12,38 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 16 693,16 Punkten. Bei 13 183,63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Siltronic (+ 2,99 Prozent auf 38,52 EUR), Hypoport SE (+ 2,93 Prozent auf 197,00 EUR), Stabilus SE (+ 2,83 Prozent auf 23,60 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2,06 Prozent auf 59,50 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,05 Prozent auf 59,80 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Schaeffler (-5,02 Prozent auf 3,78 EUR), LPKF Laser Electronics (-2,31 Prozent auf 8,44 EUR), PATRIZIA SE (-1,92 Prozent auf 7,15 EUR), Drägerwerk (-1,15 Prozent auf 60,40 EUR) und Mutares (-1,00 Prozent auf 34,50 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die DEUTZ-Aktie. 87 214 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die IONOS-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,963 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie verzeichnet mit 5,31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,84 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

