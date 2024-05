Zuversicht in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zu

Der MDAX entwickelt sich am Freitagmittag positiv.

Um 12:10 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,66 Prozent fester bei 26 886,11 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 240,965 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,001 Prozent fester bei 26 709,25 Punkten, nach 26 708,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 891,83 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 709,25 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der MDAX bereits um 2,20 Prozent zu. Vor einem Monat, am 10.04.2024, wurde der MDAX mit 26 939,96 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, den Wert von 25 728,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.05.2023, wurde der MDAX mit 27 365,61 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,178 Prozent aufwärts. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 286,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 25 075,79 Punkten.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 4,46 Prozent auf 40,51 EUR), Aurubis (+ 2,93 Prozent auf 72,10 EUR), Delivery Hero (+ 2,57 Prozent auf 25,17 EUR), Aroundtown SA (+ 2,01 Prozent auf 2,08 EUR) und KION GROUP (+ 1,94 Prozent auf 45,83 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Stabilus SE (-2,33 Prozent auf 58,70 EUR), CTS Eventim (-2,03 Prozent auf 82,00 EUR), LANXESS (-1,40 Prozent auf 27,53 EUR), Gerresheimer (-1,26 Prozent auf 97,90 EUR) und PUMA SE (-1,18 Prozent auf 51,88 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 359 178 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 17,740 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,36 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,61 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

