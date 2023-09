Zuversicht in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu

Das macht der MDAX am Morgen.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 1,28 Prozent fester bei 26 048,85 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 232,595 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,559 Prozent auf 25 862,30 Punkte an der Kurstafel, nach 25 718,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 858,78 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 113,21 Zählern.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der MDAX bereits um 1,60 Prozent nach. Vor einem Monat, am 29.08.2023, wurde der MDAX mit 27 664,93 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 29.06.2023, wies der MDAX 27 194,33 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 29.09.2022, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 21 791,03 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2023 stieg der Index bereits um 2,25 Prozent. Bei 29 815,39 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 253,77 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit PUMA SE (+ 4,89 Prozent auf 58,32 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,03 Prozent auf 99,38 EUR), LEG Immobilien (+ 2,90 Prozent auf 63,88 EUR), EVOTEC SE (+ 2,87 Prozent auf 19,00 EUR) und Befesa (+ 2,56 Prozent auf 28,86 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Talanx (-0,83 Prozent auf 59,55 EUR), HELLA GmbH (-0,15 Prozent auf 67,60 EUR), thyssenkrupp (-0,08 Prozent auf 7,10 EUR), Gerresheimer (-0,05 Prozent auf 99,90 EUR) und JENOPTIK (+ 0,00 Prozent auf 23,94 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 527 795 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 14,707 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

2023 verzeichnet die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die TAG Immobilien-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,48 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

