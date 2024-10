Zuversicht in Frankfurt: MDAX steigt am Nachmittag

Am Dienstag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Am Dienstag notiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,36 Prozent stärker bei 26 991,45 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 264,038 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,213 Prozent auf 26 951,62 Punkte an der Kurstafel, nach 26 894,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26 841,45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 27 005,89 Punkten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, bei 25 550,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2024, stand der MDAX noch bei 25 688,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wurde der MDAX mit 24 956,39 Punkten gehandelt.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 0,570 Prozent zu. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell PUMA SE (+ 4,78 Prozent auf 37,72 EUR), AIXTRON SE (+ 3,40 Prozent auf 15,34 EUR), TeamViewer (+ 2,94 Prozent auf 12,09 EUR), Lufthansa (+ 2,47 Prozent auf 6,63 EUR) und HUGO BOSS (+ 2,42 Prozent auf 40,59 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Carl Zeiss Meditec (-5,55 Prozent auf 62,10 EUR), Befesa (-4,59 Prozent auf 23,70 EUR), Delivery Hero (-2,17 Prozent auf 37,00 EUR), WACKER CHEMIE (-1,98 Prozent auf 86,20 EUR) und thyssenkrupp (-1,92 Prozent auf 3,12 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4 301 878 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 19,509 Mrd. Euro heraus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die thyssenkrupp-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,14 erwartet. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 15,94 Prozent, die höchste im Index.

