Zuversicht in Frankfurt: SDAX beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen

Der SDAX machte am Donnerstagabend Gewinne.

Der SDAX gewann im XETRA-Handel schlussendlich 0,59 Prozent auf 13 326,48 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 96,099 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 1,30 Prozent stärker bei 13 420,44 Punkten in den Handel, nach 13 248,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13 446,63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13 273,54 Punkten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0,348 Prozent. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 12.08.2024, den Stand von 13 627,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.06.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 15 049,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.09.2023, erreichte der SDAX einen Stand von 13 034,57 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 büßte der Index bereits um 3,58 Prozent ein. Bei 15 337,24 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 940,72 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell ADTRAN (+ 5,34 Prozent auf 4,77 EUR), RENK (+ 4,20 Prozent auf 22,57 EUR), Hypoport SE (+ 3,42 Prozent auf 260,40 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 3,23 Prozent auf 8,14 EUR) und Kontron (+ 3,06 Prozent auf 16,17 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen SCHOTT Pharma (-5,02 Prozent auf 31,76 EUR), Elmos Semiconductor (-3,88 Prozent auf 66,90 EUR), TAKKT (-3,03 Prozent auf 9,29 EUR), PVA TePla (-2,61 Prozent auf 12,30 EUR) und STRATEC SE (-2,52 Prozent auf 40,60 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Schaeffler-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 684 412 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie hat im SDAX mit 9,368 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,29 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der TAKKT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

