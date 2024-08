Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen

Am Mittwoch bewegt sich der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,83 Prozent stärker bei 13 526,79 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 94,070 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,408 Prozent fester bei 13 470,36 Punkten in den Handel, nach 13 415,63 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 533,37 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 13 470,36 Einheiten.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0,393 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, den Wert von 14 632,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2024, stand der SDAX noch bei 14 772,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2023, wurde der SDAX mit 13 481,39 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Minus von 2,13 Prozent zu Buche. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Bei 12 940,72 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell Kontron (+ 5,28 Prozent auf 18,53 EUR), AUTO1 (+ 4,53 Prozent auf 7,96 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,11 Prozent auf 15,60 EUR), Sixt SE St (+ 2,54 Prozent auf 62,55 EUR) und SÜSS MicroTec SE (+ 2,36 Prozent auf 52,10 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil adesso SE (-5,14 Prozent auf 70,20 EUR), 1&1 (-1,21 Prozent auf 13,06 EUR), Schaeffler (-0,97 Prozent auf 4,70 EUR), Eckert Ziegler (-0,88 Prozent auf 40,64 EUR) und BayWa (-0,63 Prozent auf 12,66 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Schaeffler-Aktie aufweisen. 123 492 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 7,383 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,38 zu Buche schlagen. Die Schaeffler-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

