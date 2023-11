Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Gewinnen

Anleger in Frankfurt schicken den TecDAX aktuell erneut ins Plus.

Um 09:13 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,27 Prozent stärker bei 2 983,37 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 446,320 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,262 Prozent auf 2 983,24 Punkte an der Kurstafel, nach 2 975,45 Punkten am Vortag.

Bei 2 987,75 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 982,29 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 13.10.2023, bei 2 947,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, den Wert von 3 128,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, mit 3 089,31 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Jahresanfang 2023 bereits um 2,64 Prozent zu. Bei 3 350,46 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 788,38 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Energiekontor (+ 4,69 Prozent auf 67,00 EUR), HENSOLDT (+ 2,10 Prozent auf 27,24 EUR), Kontron (+ 1,79 Prozent auf 21,62 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 1,04 Prozent auf 34,82 EUR) und United Internet (+ 1,00 Prozent auf 19,13 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,80 Prozent auf 33,87 EUR), Nordex (-0,42 Prozent auf 10,76 EUR), CANCOM SE (-0,37 Prozent auf 27,08 EUR), Siemens Healthineers (-0,27 Prozent auf 47,48 EUR) und freenet (+ 0,00 Prozent auf 25,06 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie aufweisen. 2 087 560 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 157,746 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SMA Solar-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,99 erwartet. Mit 7,72 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at