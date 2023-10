Zuversicht in London: FTSE 100 am Nachmittag in der Gewinnzone

Der Handel in London verläuft am fünften Tag der Woche in ruhigen Bahnen.

Am Freitag bewegt sich der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,07 Prozent fester bei 7 650,09 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,456 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 644,78 Punkten in den Handel, nach 7 644,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 660,05 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 593,44 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 2,07 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.09.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 525,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2023, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 440,21 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 lag vor einem Jahr, am 13.10.2022, bei 6 850,27 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 1,27 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 047,06 Punkten. Bei 7 206,82 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Endeavour Mining (+ 3,34 Prozent auf 16,40 GBP), Fresnillo (+ 2,53 Prozent auf 5,42 GBP), BP (+ 2,33 Prozent auf 5,49 GBP), National Grid (+ 2,14 Prozent auf 9,85 GBP) und BAE Systems (+ 1,88 Prozent auf 10,89 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil StJamess Place (-19,00 Prozent auf 6,63 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-3,72 Prozent auf 85,63 GBP), BAT (-3,43 Prozent auf 24,50 GBP), Ocado Group (-2,76 Prozent auf 5,56 GBP) und Hargreaves Lansdown (-2,73 Prozent auf 7,48 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 39 796 074 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 203,023 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Glencore-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,12 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

