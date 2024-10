Zuversicht in London: So steht der FTSE 100 mittags

Am Mittag wagen sich die Börsianer in London aus der Reserve.

Der FTSE 100 verbucht im LSE-Handel um 12:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0,45 Prozent auf 8 227,06 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,570 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 190,61 Punkten, nach 8 190,61 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 8 188,71 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 235,68 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,647 Prozent. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.09.2024, bei 8 270,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2024, notierte der FTSE 100 bei 8 139,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2023, lag der FTSE 100 noch bei 7 492,21 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,55 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Ocado Group (+ 2,67 Prozent auf 4,05 GBP), Fresnillo (+ 2,67 Prozent auf 6,36 GBP), United Utilities (+ 2,39 Prozent auf 10,30 GBP), StJamess Place (+ 2,35 Prozent auf 7,42 GBP) und Unite Group (+ 2,31 Prozent auf 9,30 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Pershing Square (-0,68 Prozent auf 34,72 GBP), D S Smith (-0,44 Prozent auf 4,57 GBP), NatWest Group (-0,40 Prozent auf 3,47 GBP), Rio Tinto (-0,36 Prozent auf 50,26 GBP) und Centrica (-0,13 Prozent auf 1,16 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 13 468 615 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 218,353 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

2024 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,40 Prozent bei der Phoenix Group-Aktie an.

